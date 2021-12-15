Губернатор Артюхов объяснил взрывной рост стоимости жилья на Ямале и предложил решение

Жилищные программы и льготы «разогрели» рынок недвижимости, поэтому в некоторых городах Ямала в два раза подскочили цены на жильё. Об этом в рамках прямого эфира 15 декабря 2021 года рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он также отметил, что региональные власти не были готовы к такому росту. В качестве решения проблемы он предложил внеочередное предоставление выплат жильцам аварийных домов, которые имеют право на льготы.

Жительница Ямала обозначила проблему в вопросе для губернатора: при сносе ветхих домов собственникам предлагают компенсацию, этих средств зачастую не хватает на покупку квартиры, потому что цены на недвижимость очень высокие.

«Такая проблема не везде, но в Салехарде и частично в Губкинском проблема стоит остро. Стоимость (новых квартир – прим.ред.) удвоилась на глазах. Разные причины. С одной стороны, они хорошие: города развиваются, есть приток специалистов. С другой стороны, доступность жилья на глазах тает. Где-то это следствия наших действий, органов власти. Мы значительно увеличили все программы. По программе «Молодая семья» в 3 раза увеличили количество получателей ежегодно, повысили номинал маткапитала – сделали его полмиллиона, ввели выплату за участок для многодетных. Много федеральных эффективных решений: льготная ипотека, дополнительные компенсации. И эти механизмы хлынули на маленький рынок жилья», – объяснил глава региона.

Дмитрий Артюхов обозначил выход: больше строить. «Во всех городах начинают расти новые дома. Но это всё будет завтра, а у людей проблема сегодня. Хотя по мере запуска ключевых проектов этот пар должен выпуститься. Цена должна уменьшится», – рассудил спикер.

При этом власти не будут увеличивать выкупную стоимость квартир в аварийных деревяшках. Губернатор объяснил, что чиновники не могут платить за ветхий деревянный фонд столько же, сколько за новые капитальные квартиры, потому что их цена неодинакова.

Дмитрий Артюхов анонсировал новую меру, которая, возможно, поможет некоторым семьям решить проблему низкой выкупной стоимости. Те, кто имеет право на финансоувю поддержку по региональной программе «Молодая семья» и проживает в аварийном доме, сможет получить выплату без очереди. «Мы будем выделять жителей, проживающих в аварийном жилье, в отдельную категорию. Они будут получать поддержку без очереди», – рассказал г-н Артюхов. Как добавили в пресс-службе губернатора, в 2022 году, с учётом категории 36+, планируется поддержка более 800 молодых семей.

Такая же ускоренная очередь будет и для участников программы «Сотрудничество» – это пожилые люди, имеющие стаж работы на Ямале.

Салехард, Наталья Ефремова

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