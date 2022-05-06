Мэр Воронов назвал условие снижения стоимости жилья в Новом Уренгое

Цены на жильё в Новом Уренгое снизятся, когда будет много новостроек. ГК «Энко» из Тюмени, которая является новичком на рынке газовой столицы, может подстегнуть конкуренцию, что приведёт к снижению стоимости квартир . Застройщик получил землю в микрорайоне Славянский на торгах. Таким мнением поделился 6 мая в эфире телеграм-канала «Сова сказала» глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Как сообщали власти Ямала на официальном сайте ранее, территория застройки, которую будет осваивать новый игрок – 4,6 га. Там возведут три многоквартирных дома 8-12 этажностью.

«Рынок в Новом Уренгое можно «остудить» только повышая объём предложения. Мы заводим новых игроков. ГК «Энко» – один из лидеров в Тюменской области – не так давно зашла. У них не только красивые название жилых комплексов, но и красивая архитектура. Мы их проверили на 20 раз. Они выиграли в честном аукционе землю, приступают к проектированию. Надеемся, что с появлением этого крупного застройщика и местные застройщики подтянут качество и вынуждены будут снижать цены», – отметил г-н Воронов, отвечая на вопрос жителя о том, почему в Новом Уренгое цены на жильё – это «обдиралово».

Градоначальник подчеркнул, что мэрия при этом берёт на себя обязательства подготавливать новые участки для строительства, обеспечивая их инфраструктурой.

Ранее такой же вариант решения проблемы высоких цен предложил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов (имеется в виду строительство большего объёма жилья).

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Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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