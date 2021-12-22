На Ямале подешевели продукты после прихода федеральных ритейлеров

На Ямале на 3% подешевела так называемая потребительская корзина после захода федеральных ритейлеров. Об этом сообщил директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов на итоговой пресс-конференции 22 декабря 2021 года.

«В текущем году стала расти конкуренция на продуктовом рынке. Это обусловлено тем, что в одни из последних крупных городов зашли федеральные сети. Стоимость условной потребительской корзины снизилась на 3% несмотря на другие инфляционные процессы», – отметил г-н Миронов.

Он уточнил, что власти региона настаивают на появлении в федеральных сетях местных товаров. Для этого, по словам г-на Миронова, региональные чиновники достигают с ритейлерами договорённостей.

В конце 2020 года в Салехарде открылись магазины сети «Пятерочка». Этот город считается одним из самых труднодоступных с точки зрения логистики на Ямале. В другие города региона, например, Новый Уренгой, федералы пришли раньше.

Салехард, Наталья Ефремова

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