Власти Ямала не будут помогать банкротящимся региональным ритейлерам

Власти Ямала не планируют вводить меры поддержки для местных продуктовых магазинов, которые банкротятся и уходят с рынка после прихода федералов. Регулирование этой сферы происходит по рыночным механизмам. Об этом заявил директор департамента экономики Ямала Валерий Миронов во время пресс-конференции 22 декабря 2021 года. Также он сказал, что после прихода крупных игроков цены на продукты в магазинах Ямала снизились.

По словам г-на Миронова, одна из причин успеха федеральных сетей – они считают допустимой меньшую маржу.

«Конкуренция – это двигатель экономики. То, что предприниматель отказался от размеров маржи, которая его ранее устраивала, и перестал вести деятельность – это его выбор. Раньше мы понимали, что здесь плохая логистика, и можно было спокойно делать наценки 50-60-70-100%. А сейчас пришли федеральные игроки, появляются новые предприниматели, и они понимают, что достаточно делать наценку 15-20%. Вероятно, предприниматель, который ранее занимался (торговлей продуктами – прим.ред.), не готов пойти на это. Это вопрос в первую очередь к ожиданиям предпринимателя», – рассудил чиновник.

Валерий Миронов отметил, что не все местные продуктовые магазины закрылись, часть просто переформатировали бизнес. «Большая часть предпринимателей, которые занимаются в той же сфере, что и крупные федеральные игроки, продолжает действовать, они нашли свои узкие ниши, это небольшие магазины у дома, это качественная продукция с небольшими сроками, это импортные продукты питания, специально завезённые. Рынка достаточно всем», – отметил г-н Миронов.

В 2020 году в Салехарде открылись магазины сети «Пятёрочка». В том числе они появились на площадях местной сети «Кристалл». О том, как закрывались магазины местной сети, и какие проблемы возникли у арендаторов, агентство «Новый День» подробно рассказывало.

Салехард, Наталья Ефремова

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