Теперь всё. В Новом Уренгое закрылись местные продуктовые магазины

Известная новоуренгойская продуктовая сеть «Анкор» прекращает свою работу. Эти данные подтвердил в беседе с агентством «Новый День» собеседник, близкий к компании. Под этим брендом работали магазины не только в Новом Уренгое, но и в Надыме.

Ещё в середине мая 2018 года агентство «Новый День» сообщало о том, что ритейлер объявил о масштабной распродаже продуктов. Наблюдатели полагали, что это первый шаг к остановке работы сети магазинов. Однако в самом «Анкоре» отрицали сворачивание продуктового бизнеса и объясняли распродажу экстреннным закрытием торгового центра «Солнечный». Там супермаркет занимал крупные площади. После экстренного закрытия ТРЦ арендаторы, в том числе и «Анкор», начали терпеть убытки (ТРЦ был закрыт по решению суда из-за выявленных нарушений пожарной безопасности). И чтобы не портились продукты, товары решили распродать.

Вместе с этим «Анкор» не просто арендатор, он ещё и аффилирован с собственником ТРЦ «Солнечный». Продуктовую сеть основал новоуренгойский бизнесмен Сергей Плешков. Он же стал соучредителем компании «Анкор Девелопмент», которая строила «Солнечный». Его партёнром по стройке крупного ТРЦ был Сергей Васенёв. В процессе строительства у бизнесменов возникли разногласия, которые вылились в длительный судебный конфликт. Параллельно возникли проблемы с возратом кредита, который брали на возведение «Солнечного». В итоге крупнейший торговый центр Ямала перешёл под контроль кредитора – «Сбербанка». А сам владелец банкротится.

Новый Уренгой, служба информации

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