Крупнейший торговый центр Ямала купила фирма из соседнего региона

Крупнейший торговый центр на Ямале – ТРЦ «Солнечный» в Новом Уренгое ушел с молотка. У него появился новый владелец – это компания «Ред Эпл Инк», купившая его на торгах. Сделка оформлена 3 декабря 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Торговый центр «Солнечный» ранее принадлежал компании «Анкор Девелопмент», соучредеитлем которой являлся новоуренгойский бизнесмен Сергей Плешков. Фирма взяла кредит под возведение ТРЦ, не смогла его отдать и вступила в процедуру банкротства. «Солнечный» находится в залоге у «Сбербанка».

Компания «Ред Эпл Инк» купила «Солнечный» за 1,5 млрд рублей. Это была единственная допущенная к участию в аукционе компания. Сейчас в учредителях фирмы, согласно базе данных егрюл, только Дмитрий Сарапулов, но еще летом 2018 года она принадлежала нескольким лицам, в числе которых Виктория Рамм – владелец компании «УК А2». Эта УК управляет объектами недвижимости, в том числе и торговыми центрами в ХМАО (например, «Гостиным двором») и Свердловской области. Сама компания «Рэд Эпл Инк» зарегистрирована в Екатеринбурге.

Г-н Сарапулов 16 декабря не ответил на звонок агентства «Новый День».

Банкротство «Анкор Девелопмент» началось с разногласий учредителей Сергея Плешкова и Сергея Васенева. С тех пор торговый центр является спорным объектом в корпоративном конфликте. Сейчас «Солненчный» контролируется арбитражным управляющим, связанным со «Сбербанком». Ему противодействуют представители прежних учредеитлей – компании, связанные с «Анкором» – они требуют отмены торгов, отмены сделки купли-продажи «Солнечного». С другой стороны, лица, аффилированные со «Сбербанком», добиваются возбуждения уголовных дел по фиктивному банкротству группы компаний «Анеор» бизнесмена Сергея Плешкова и связанных с ней фирм. История проверок длится уже несколько лет. В распоряжении агентства «Новый День» оказались свежие документы от ноября 2018 года, свидетельствующие о том, что материалы проверок изымут из полиции, которая отказывается возбуждать дела, и передадут в следственный комитет.

Проблемы с «Солнечным» повлекли за собой крах всего бизнеса Сергея Плешкова, который имел несколько торговых центров в Новом Уренгое («Гудзон» и «Вертолет») и сеть продовольственных магазинов в Новом Уренгое и Надыме. Ранее представитель «Анкор» высказывал агентству «Новый День» свою версию событий – по его мнению, бизнес разрушен намеренно по схеме похожей на рейдерский захват.

Новый Уренгой, служба информации

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