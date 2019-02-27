В Новом Уренгое открываются магазины известной федеральной сети

В Новый Уренгой заходит торговая сеть «Пятерочка». Это будет очередной федеральный ритейлер наравне с «Монеткой» и «Магнитом», которые уже есть в городе. «Пятерочка» планирует открыть четыре магазина на имеющихся площадях.

Как сообщало издание НУР24, открытие магазина по адресу мкр. Оптимистов, 3/1 запланировано на 28 февраля. Второй магазин в микрорайоне Северная коммунальная зона откроется в середине марта. Еще один будет в ТЦ «Пассаж». На Ямале «Пятерочка» есть также в Муравленко, Ноябрьске, Пурпе, Тарко-Сале.

В мэрии Нового Уренгоя не удалось получить оперативный комментарий об открытии магазинов сети и потребности в новых продовольственных магазинах. Агентство «Новый День» отправило запрос в отдел потребрынка. В «Пятерочке» тоже пока не ответили на запрос агентства.

Вместе с этим по официальным данным чиновников газовой столицы, по итогам 9 месяцев 2018 года в городе работали 215 продовольственных магазинов, это немного больше уровня 2016 и 2017 года. А вот смешанных магазинов (промтовары и продукты) стало меньше, чем в 2016 году – 70 против 80.

В конце 2018 года глава города Иван Костогриз, отвечая на вопрос о магазинах, говорил, что в сетях есть проблемы с облуживанием.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в городе появилась сеть более высокого уровня оказания услуг. Мы ведем переговоры с сетевым компаниями. Но есть ограничения. Прежде всего, это связано с теми процессами, которые происходят в «Солнечном». Потому что эти сети заинтересованы прежде всего в крупных торговых точках», – говорил мэр.

Он имел в виду процесс банкротства и передела самого крупного торгового центра Ямала – «Солнечного». Его возводила компания «Анкор Девелопмент», созданная Сергеем Васеневым и Сергеем Плешковым. Корпоративный конфликт, невозвращенный долг по кредиту привели к несостоятельности. Торговый центр продали в ходе банкротства. Проблемы с «Солнечным» повлекли за собой крах всей империи бизнесмена Сергея Плешкова – закрылись магазины местной торговой сети «Анкор».

Новый Уренгой, служба информации

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