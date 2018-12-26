Мэр Нового Уренгоя признал, что в городе некачественные продуктовые

Из-за «передела собственности» в торговом центре «Солнечный» властям Нового Уренгоя трудно привлечь крупных ритейлеров. Об этом сообщил глава города Иван Костогриз в рамках «прямой линии» на телеканале «Импульс» в среду, 26 декабря 2018 года. Он согласился с жителем города в том, что качество обслуживания в магазинах Нового Уренгоя и ассортимент не соответствуют потребностям населения, сообщает агентство «Новый День».

«В городе закрылись крупные сетевые магазины. Покупать продукты приходится в маленьких точках. Откроются ли у нас новые большие сетевые магазины. Если да, то где именно», – спросили мэра.

«Мы мониторим ситуацию на продовольственном рынке. Магазины не всегда предоставляют услугу качественную, есть нарекания, в том числе и к сетевым магазинам – «Монетка», «Магнит». Мы заинтересованы в том, чтобы в городе появилась сеть более высокого уровня оказания услуг. Мы ведем переговоры с сетевым компаниями. Но есть ограничения. Прежде всего, это связано с теми процессами, которые происходят в «Солнечном». Потому что эти сети заинтересованы прежде всего в крупных торговых точках», – сказал г-н Костогриз.

Напомним, «Солнечный» был возведен компанией «Анкор Девелопмент», соучредителями которой были новоуренгойский бизнесмен Сергей Плешков и его партнер Сергей Васенев. Сроки были сорваны. Кредит на возведение, взятый у «Сбербанка» – не погашен. Между учредителями возник корпоративный конфликт. Он привел к банкротству компании. «Солнечный» перешел под контроль связанной со «Сбербанком» компании.

Проблемы повлекли за собой крах всего бизнеса Сергей Плешкова – его компании начали банкротиться одна за другой, торговые центры «Гудзон» и «Вертолет» выставлены на продажу. Закрыта сеть продуктовых супермаркетов «Анкор». По версии Сергея Васенева, его партнер поступил недобросовестно, из-за этого возникли проблемы. По версии собеседников, близких к Сергею Плешкову, схема похожа на рейдерский захват. «За год до «Нефтесервиса» (который заменил «Сбербанк» в банкротстве) дошло только около 20 млн рублей прибыли со все торговых центров Плешкова. А должно было дойти раз в восемь-десять больше. Куда делись деньги – неясно», – приводит пример собеседник.

Новый Уренгой, служба информации

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