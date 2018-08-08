В Новом Уренгое рушится бизнес-империя: на торги выставлены торговые центры

В Новом Уренгое на продажу выставлены два крупных торговых центра – «Вертолёт» и «Гудзон», а также универсам «Анкор». В Надыме с молотка уйдёт торговый центр «Амикан». Это собственность компаний «Анкор» и «Тракелно реал эстэйт», которые находятся в процедуре банкротства. Компании аффилированы с известным местным бизнесменом Сергеем Плешковым. В учредителях фирм – оффшорная фирма и Алексей Плешков – брат Сергея Плешкова.

Торговый центр «Вертолёт» в документах оценён в 296,2 млн рублей. ТРЦ «Гудзон» – в 563,2 млн рублей, сообщает агентство «Новый День». «Гудзон» отличается тем, что в нём располагается кинотеатр «Сезар». Магазин «Анкор» в Новом Уренгое на улице 26 Съезда КПСС будет выставлен на торги по цене 64 млн рублей.

Также продадут актив компании «Тракелно реал эстэйт» – торговый центр «Амикан» в Надыме. Это имущество оценено в 74,5 млн рублей. Магазин расположен в центральной части города в общественно-деловом районе на одной из основных магистралей – ул. Зверева на первой линии домов.

Финансовые затруднения новоуренгойского бизнесмена Сергея Плешкова связаны с корпоративным конфликтом вокруг крупнейшего на Ямале ТРЦ – «Солнечного». Сергей Плешков не смог расплатиться по кредиту, который брал под залог этого объекта. Также в залоге оказались те самые высталяемые на торги торговые центры аффилированных компаний, которые поручились за заёмщика. Сейчас ТРЦ «Солнечный» находится под контролем лиц, связанных со «Сбербанком» (который и выдавал займ) и, скорее всего, тоже будет продан. Прежние собственники ТРЦ находятся в постоянной конфронтации с управляющим. «Солнечный» закрывали из-за нарушения норм пожарной безопасности, стороны не могли урегулировать нарушения. Также Плешков не смог прийти к компромиссу со своим бывшим партнёром Сергеем Васенёвым, были споры в судах. Ранее арбитражный управляющий «Анкора» и «Реал Эстейта» направил заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Сергея Плешкова.

В последнее время было несколько сигналов того, что некогда крупный бизнес структур «Анкора» приходит в упадок. В частности, закрылась одноимённая продуктовая сеть.

Получить комментарии самого г-на Плешкова пока не удалось.

Новый Уренгой, служба информации

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