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Среда, 22 августа 2018, 15:10 мск

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На Ямале выставили на торги самый большой торговый центр

На Ямале выставлен на продажу крупнейший торговый центр «Солнечный» (Новый Уренгой). Он был арестован за долги по кредиту «Сбербанка». Компания, которая владела им ранее – «Анкор Девелопмент» – банкротится. Начальная цена ТРЦ «Солнечный» – 1,7 млрд рублей, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на документы банкротного дела.

Ранее на торги были выставлены торговые центры, также связанные с компанией «Анкор» – «Вертолёт» и «Гудзон» в Новом Уренгое.

Компания «Анкор» тесно связана с известным местным бизнесменом Сергеем Плешковым. Он владел также одноимённой сетью продуктовых магазинов. Он же возводил крупнейший на Ямале «ТРЦ «Солнечный» в партнёрстве с Сергеем Васенёвым. Бизнесмены в ходе возведения объекта поругались. Возникли корпоративные споры в судах. Потом банкротство. Имущество перешло под контроль «Сбербанка», который передал его компании «Нефтесервис». Именно она сейчас занимается продажами магазинов. Не исключено, что финансовые претензии возникнут и к самому Сергею Плешкову – он может быть привлечён к субсидираной ответственности в рамках дел о банкротстве.

Ранее источник агентства «Новый День», близкий к структурам «Анкора» озвучил позицию некоторых представителей компании. По мнению собеседника, схема «Сбербанка» была похожа на рейдерскую.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 22.08.18

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