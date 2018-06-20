В Новом Уренгое меняется способ торговли из-за закрытого ТРЦ «Солнечный»

Торговый центр «Солнечный» в Новом Уренгое не может устранить последние нарушения в пожарной безопасности, чтобы начать работу. Этому мешает очередной конфликт между управляющим, собственниками и арендаторами. Субарендаторы – многочисленные магазины – либо разъехались по другим торговым точкам, либо начали торговать через интернет, предлагая посетителям доставку. Ранее они жаловались на огромные убытки от корпоративных разбирательств и закрытия ТРЦ.

Как сообщил представитель одной из сторон в беседе с агентством «Новый День», последним «пожарным» нарушением остался атриум на первом этаже. Его нужно перестроить – сдвинуть перегородку со стороны магазина «Библиомир». Но с этим не согласен арендатор, аффилированный с одним из бывших собственников ТРЦ – «Якиманка».

«Библиомир» (субарендатор) и «Якиманка» (арендатор) заняли контрпродуктивную позицию и не позволяют осуществить демонтаж», – говорится в письмах арендаторам от имени УК «Норд» (сейчас эксплуатирует торговый центр).

Тут стоит напомнить: ТРЦ «Солнечный» является залоговым имуществом «Сбербанка». Учреждение предоставило кредит в 2,6 млрд рублей бывшему владельцу здания – «Анкор Девелопмент», но займ не вернули. Бывший собственник торгового комплекса – компания «Анкор Девелопмент», аффилированная с бизнесменом Сергеем Плешковым, банкротится. Вместе с этим арендатор Арендатор «Якиманка» тоже связан с г-ном Плешковым.

Представитель «Якиманки» в беседе с агентством «Новый День» отрицает, что представители компании мешали исполнять предписания пожнадзора и прокуратуры.

«19 июня неизвестными лицами начался монтаж стёкол на территории, которую берёт в аренду компания. «Якиманка» вызвала полицию. Ущерб от демонтажа составил около полумиллиона рублей», – пояснили в коммерческой структуре.

Пока идут разбирательства между участниками банкроства, магазины одежды, белья, промтоваров, которые арендовали площади в «Солнечном», пытаются найти рынок сбыта и предлагают свои услуги на страницах в соцсетях.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 19.06.18

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