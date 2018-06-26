В Новом Уренгое принято важное решение по торговому центру «Солнечный»

В торгово-развлекательном центре Нового Уренгоя «Солнечный» устранили все нарушения пожарной безопасности. Об этом агентству «Новый День» собеседник, знакомый с ситуацией. Представитель компании, которая сейчас эксплуатирует здание – УК «Норд» Константин Кийко подтвердил сведения в беседе с агентством.

Акт осмотра торгового центра был подготовлен надзорными инстанциями 22 июня 2018 года. Участвовали сотрудники прокуратуры и МЧС.

«Все нарушения устранили, торговый центр готов к открытию, но когда это случится – я пока сказать не могу. Мы выясняем подробности процедуры у надзорных инстанций», – сообщил г-н Кийко.

Обновлено в 12:17. По данным агентства, открытие намечено на 26 июня на два часа дня.

ТРЦ «Солнечный» был закрыт в конце апреля 2018 года в рамках проводимых по всей стране масштабных проверок. Поводом для ревизий, напомним, стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 60 человек. Следователи выявили, что проверки вкемеровском здании не проводились, сигнализация не работала, сотрудники не были обучены действиям в режиме ЧП.

Закрытие ТРЦ «Солнечный» отразилось в первую очередь на арендаторах – кафе и магазинах, которые начали искать другие каналы сбыта. Ситуацию осложняет то, что ТРЦ «Солнечный» стал объектом корпоративного спора. Его возводила компания «Анкор Девелопмент» (аффилирована с бизнесменом Сергеем Плешковым) на кредитные средства «Сбербанка». Отдать займ предприниматели не смогли. Начало дело о банкротстве, в котором торговый центр стал залоговым имуществом и перешёл под контроль кредитора. Структуры, связанные с прежним владельцем г-ном Плешковым недовольны управлением объектом. Возникают потасовки, разногласия и конфликты.

Получить комментарии в прокуратуре Нового Уренгоя на момент подготовки публикации не удалось.

Новый Уренгой, служба информации

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