Суд не разрешил открывать крупнейший ТРЦ Ямала

Суд не разрешил открыть торговый центр «Солнечный» в Новом Уренгое. В четверг, 17 мая, инстанция пришла к выводу, что нарушения пожарной безопасности устранены не до конца, и восстанавливать работу торгового объекта преждевременно. Об этом агентству «Новый день» сообщил представитель арендатора – «Анкор». Не учёл суд и доводы многочисленных арендаторов, которые терпят убытки из-за закрытия магазина.

Решение о приостановлении работы ТРЦ было принято в конце апреля 2018 года. Ситуацию осложняет корпоративный конфликт. Собственник ТРЦ «Солнечный» – компания «Анкор Девелопмент» – банкротится. У учредителей фирмы есть разногласия с арбитражным управляющим. Из-за взаимных претензий стороны не могут наладить работу систем в торгово-развлекательном центре, в том числе – пожарной сигнализации.

Тем временем супермаркет «Анкор» очистил полки с товарами и заявил о масштабной распродаже. В городе заговорили о закрытии супермаркетов. «Похоже, скоро «Анкор» съедет. А раз это флагманский объект, всю сеть может ждать закрытие», – предположил один из собеседников. Сам «Анкор» отрицает закрытие. Как пояснил представитель магазина агентству «Новый день», продукты – это скоропортящиеся товары, распродажа – логичное следствие приостановки работы торговых точек. О том, что магазин покинет «Солнечный» полностью, речи не идёт, заключил представитель супермаркетов.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 17.05.18

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