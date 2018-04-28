В Новом Уренгое закрыли крупнейший торговый центр, на который жаловались депутатам

В Новом Уренгое в субботу, 28 апреля, остановили работу торгово-развлекательного центра «Солнечный». Причина – неустранение замечаний к пожарной безопасности, рассказал «Новому Дню» собеседник, знакомый с ситуацией. Судебное решение о приостановлении деятельности объекта вынесено в этот же день, 28 апреля.

Торговый центр «Солнечный» активно обсуждается горожанами из-за корпоративного спора вокруг него. Ранее арендаторы жаловались депутатам Заксобрания Ямала на то, что из-за конфликта соучредителей «Анкор Девелопмент» (собственник торгового центра) с новым арбитражными управляющими они не могут нормально работать. В здании ТРЦ выключается электроэнергия, происходят потасовки. А в УК «Норд» , которая сейчас управляет торговым объектом, заявляли, что оппоненты нарушили работу пожарной сигнализации. Накануне обнародовано заключение эксперта о причинах банкротства компании, которая владела магазином.

Более подробно о конфликте агентство писало ранее.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 28.04.18

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