Прокуратура сделала заявление в день открытия ТРЦ «Солнечный» в Новом Уренгое

Собственника здания ТРЦ «Солнечный» в Новом Уренгое оштрафовали на 75 тыс. рублей из-за нарушений норм пожарной безопасности. Речь идёт о компании «Анкор Девелопмент». Об этом рассказали в прокуратуре Ямала.

Нарушения были найдены ещё в марте 2018 года. Торговый центр, напомним, закрывался до их устранения. Накануне агентство «Новый день» рассказывало, что системы противопожарной безопасности в «Солнечном» удалось привести в норму. Во вторник, 26 июня, произошло техническое открытие торгового центра. С 27 июня он должен заработать в полную силу.

27 июня в прокуратуре раскрыли основные нарушения, которые были выявлены надзорными инстанциями (вместе с прокуратурой в рейды по торговым центрам ходят представители МЧС).

«При срабатывании пожарной сигнализации сигнал о возгорании не поступал в службу 01, не были укомплектованы пожарные краны, была неисправна система противодымной защиты в помещениях кинотеатра. Кроме того, в ресторане применялись легковоспламеняющиеся жидкости. Эвакуационные выходы были загромождены», – пояснили в надзорной инстанции.

В открывшемся ТРЦ не будет продуктового магазина «Анкор». В начале июня представители Сети заявили, что все торговые точки закрываются.

Масштабные проверки торговых центров прошли после трагедии в Кемерово. В пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» там погибли 60 человек. Выяснилось, что в здании не соблюдались нормы пожарной безопасности и более того, их никто не проверял.

Новый Уренгой, служба информации

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