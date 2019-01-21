Новый прокурор газовой столицы Ямала вмешался в скандал вокруг передела «Солнечного»

Недавно назначенный глава прокуратуры Нового Уренгоя Сергей Афонин вмешался в конфликт собственников торгового центра «Солнечный». Он потребовал возобновить уголовное дело, которое касается застройщика – компании «Анкор Девелопмент». Эту компанию создали новоуренгойский бизнесмен Сергей Плешков и его партнер Сергей Васенев. Когда строительство ТРЦ затянулось, у Сергея Плешкова и его партнера Сергея Васенева начались разногласия. Во время конфликта доля Сергея Васенева в компании «Анкор Девелопмент» без его ведома внезапно снизилась с 30 до 0,1 процента. Это стало поводом для уголовного дела и судебного разбирательства.

Дело было возбуждено еще три года назад, в 2015 году. Тогда Сергей Васенев говорил, что его новоуренгойский партнер незаконно выкинул его из компании. А сам г-н Плешков уверял, что сроки стройки сорвались именно из-за плохой работы Васенева, и что Васенев затягивает открытие объекта.

В течение нескольких лет полиция Нового Уренгоя не могла установить, кто именно внес правки, после которых Васенев лишился 30 процентов в капитале компании «Анкор Девелопмент». Дело хотели закрыть по истечению срока давности в конце 2018 года. Но новый прокурор газовой столицы г-н Афонин не позволил. Он в январе 2019 года отправил материалы для дополнительного следствия. Об этом агентству «Новый День» сообщил сам Сергей Васенев.

Напомним, корпоративный конфликт стал началом разрушения бизнеса Сергея Плешкова в Новом Уренгое. «Анкор Девелопмент» не смог отдать кредит за строительство «Солнечного» и торговый центр перешел под контроль кредитора – «Сбербанка». Сеть магазинов продуктов «Анкор» в Надыме и Новом Уренгое закрылась. Торговые центры «Гудзон» и «Вертолет», которые принадлежали холдингу Плешкова, продаются. По версии структур, близких к Сергею Плешкову, это похоже на рейдерский захват. Публичных комментариев относительно краха бизнеса сам Сергей Плешков не давал.

В конце 2018 года мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз сообщил, что ритейлеры хотели бы занять площади в ТРЦ «Солнечный», но не идут в город из-за передела этого объекта и свяхзанных с ним скандалов.

Новый Уренгой, служба информации

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