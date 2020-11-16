В Салехарде вместо магазинов «Кристалл» откроются «Пятёрочки»

В Салехарде закрываются магазины местной сети «Кристалл». На их месте будут открыты магазины «Пятёрочка». Информацию об этом агентству «Новый День» подтвердил собеседник в компании, которая владеет площадями салехардского ритейлера.

«В Салехарде 8 кристаллов, 7 уже не работают. Последний восьмой закроется на следующей неделе. Все 8 магазин сдаются в аренду «Пятёрочке», – уточнил собеседник издания.

Он не стал подробно описывать причины сворачивания сети, уточнив только, что это решение руководства. Владельцем площадей и бренда «Кристалл» является известный предприниматель в городе Олег Алексиевич.

Отметим, в столице Ямала уже висят растяжки федерального ритейлера, и сами жители обсуждают в соцсетях приход федеральной компании. Для Салехарда это событие, поскольку моста через Обь, который бы связывал Салехард с большой землей, пока нет, то есть круглогодичное сообщение с континентом отсутствует.

«Кристаллы» часто критиковали за несвежие продукты, высокие цены и так далее, однако альтернатива была невелика – как раз из-за сложной логистики в Салехард не приходили крупные сетевики.

В 2018 году у арендатора салехардского супермаркета «Кристалл» Владимира Алексиевича начались проблемы с налоговой. Проверка обнаружила, что он неправомерно занижал налоги и незаконно пользовался ЕНВД. Владимир Алексиевич по документам арендовал маленькие части торговых залов (меньше 150 «квадратов») «Кристаллов». Но налоговая, изучив планы помещений, посчитала, что это фиктивное деление зала, так как никаких перегородок в магазинах не было, кроме того, на арендуемых площадях не было касс и так далее. То есть это не было отдельным магазином, как того требует Налоговый кодекс. Алексиевич использовал фактически всю площадь супермаркетов. Значит, он не имел права на налоговые льготы. Всего налоговая доначислила Алексиевичу почти 200 млн рублей налогов – НДФЛ, НДС, пени по НДС и НДФЛ. Начались суды. В сентябре 2020 года очередной суд признал требования налоговой законными.

В конце сентября 2020 года Владимир Алексиевич обратился в суд, чтобы его признали банкротом и указал ту самую сумму долга – 191 млн рублей.

Напомним, что местная продуктовая сеть «Анкор» в другом ямальском городе Новом Уренгое также закрылась недавно. Пару лет назад её владелец – Сергей Плешков – также начал банкротится. В итоге в Новый Уренгой зашли федеральные ритейлеры.

Салехард, Наталья Ефремова, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 13.11.20

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