Налоговая не смогла взыскать 200 млн рублей с салехардского бизнесмена Алексиевича – он обанкротился

В Салехарде от уплаты долгов по налогам освободили бизнесмена Владимира Алексиевича, который долгое время управлял продуктовыми магазинами «Кристалл». Такое решение принял арбитражный суд в рамках процедуры банкротства бизнесмена. Процедуру реализации имущества Алексиевча завершили, так как продать больше нечего. Налоговая служба подала апелляцию и попробует оспорить это решение. Отметим, магазины «Кристалл» в городе закрылись – им на смену пришли «Пятёрочки».

Алексиевич начал банкротится в 2020 году, когда после проверок налоговой ему доначислили крупные суммы. В мае 2022 года арбитражный суд признал, что покрыть долг Алексиевич не может. Суд освободил его от исполнения обязательств в 207,7 млн рублей.

Банкротству бизнесмена предшествовали долгие судебные разбирательства с налоговой. В рамках процедуры несостоятельности тоже было много споров.

В том числе налоговики пытались оспорить продажу недвижимости, которую Алексиевич совершил в 2015 году. ФНС пыталась доказать, что он это сделал намеренно, чтобы не гасить долг, однако не смогла. Речь идёт о продаже собственности Александру Ермолаеву, Яне Алексиевич, ООО «Жизнь». Последней компании г-н Алексиевич продал торговый центр «Кристалл» на улице Чапаева. Г-ну Ермолаеву бизнесмен продал гостевой домик.

В отношении г-на Алексиевича даже хотели возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие средств, за счёт которых можно было бы платить налоги). Однако в 2021 году следователи решили, что оснований для этого нет. Потому что после продажи имущества в 2015 году он погасил долги по налогам, которые у него были на тот момент.

Апелляция по жалобе ФНС на решение суда о завершении процедуры продажи имущества намечена на август 2022 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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