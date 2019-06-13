Компания Алексиевича опровергла информацию о банкротстве владельцев «Кристалла»

Компания «Лик-Ямал», которой принадлежит бренд супермаркетов «Кристалл», опровергла информацию о том, что банкротится владелец одноименных магазинов. Как пояснили представители фирмы, ИП Алексиевич В.И., дело которого рассматривается в суде, был лишь арендатором магазинов и аптек, но он не является владельцем этого имущества.

О том, что ФНС банкротит ИП Алексиевич В.И. из-за долга в 196 млн рублей, агентство «Новый День» сообщило 5 июня 2019 года. Мы указали, что семья Алексиевичей хорошо известна на Ямале – они владельцы холдинга по управлению магазинами и аптеками. К этому же холдингу мы причисляли и ИП Алексиевич В.И. как совладельца. Эту информацию назвали неправильной в компании «Лик-Ямал».

Как пояснили представители группы, Алексиевич В.И. был лишь арендатором. Он снимал помещения у компаний «Лик-Ямал» и ООО «Жизнь» до середины 2015 года. В том числе он управлял магазинами «Кристалл». Но уже с 2016 года предприниматель не имел никакого отношения к указанным предприятиям.

Сейчас супермаркеты «Кристалл» в Салехарде по-прежнему арендуют различные предприниматели. Владельцами бренда и помещений являются упомянутые выше компании, объяснили в холдинге агентству «Новый День». Бренд «Кристалл Солнечный» зарегистрирован на компанию «Лик-Ямал». Единственным учредителем компании является Алексиевич Олег Иванович. Он же является единственным владельцем компании ООО «Жизнь».

Агентство «Новый День» приносит свои извинения за указанные неточности. Любопытно, что несколько лет назад налоговая инспекция уже приходила к выводу о взаимосвязи между ИП Алексиевич В.И. и компанией «Лик-Ямал». Налоговики признавали компании взаимозависимыми, в том числе и благодаря «родственным связям отдельных участников и руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей». По версии налоговой, фактическое руководство бухгалтериями осуществляло одно лицо. ИП Алексиевич оспорил эти выводы.

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