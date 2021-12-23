Компания «Лукойл» выделит деньги ямальскому волейбольному клубу «Факел»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Москве встретился с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым. Они подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2022 год. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Как сообщили в пресс-службе, компания окажет содействие в организации лечебно-диагностической помощи тяжело больным детям, детям с инвалидностью. Кроме того, финансовую помощь получит волейбольный клуб «Факел», федерация фигурного катания на коньках ЯНАО. Также «Лукойл» намерен спонсировать проведение национальных праздников на территории Тазовского и Пуровского районов.

Кроме того, деньги направят в благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Поддержка от компании поступит и Обдорской гимназии в Салехарде.

«В прошлом году в ней был открыт первый на Ямале класс компании – с углубленным изучением естественно-научных предметов, в котором школьникам предлагаются курсы по направлениям: «Основы нефтегазового дела», «Практикум по научно-техническому переводу», «Основы инженерной графики», – напоминают в правительстве автономии.

Дмитрий Артюхов поблагодарил компанию и лично Вагита Алекперова за поддержку региона.

У «Лукойла» на Ямале в сентябре этого года появилось совместное с «Газпромнефтью» предприятие на базе ООО «Меретояханефтегаз». Ядром нового центра добычи станет Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, введённое в эксплуатацию в июне этого года. Кроме того, в периметр деятельности совместного предприятия войдет разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков.

Москва, Салехард, Наталья Ефремова

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