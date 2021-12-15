В Новом Уренгое построят арену для мини-футбола и будут развивать этот спорт

В Новом Уренгое появится арена для мини-футбола. Её строительство планируется завершить к 2025 году, юбилею города. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время прямой линии 15 декабря 2021 года. С появлением этого объекта новое развитие получит мини-футбол.

«Был вопрос (на экране от зрителей прямой линии – прим.ред.) – построят ли стадион в Новом Уренгое. Надеюсь, речь идёт не об открытом стадионе, потому что глобальное потепление есть, но не настолько, – пошутил глава региона. – А вот крытую арену мы действительно сейчас проектируем. В южной части будет хорошая арена для мини-футбола. У меня есть желание восстановить в Новом Уренгое мини-футбольную культуру, поднять её снова на высокий уровень. Это хороший спорт для северных городов. Как хоккей, очень динамичный и интересный. Собирает трибуны, зрелищный. Мы должны здесь преуспеть»,– сказал губернатор.

Глава региона пообещал сделать инфраструктуру для развития мини-футбола в городе. «И помимо всеми любимого волейбольного клуба «Факел» будет новое направление. Уверен, трибуны будут полные», – заключил губернатор.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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