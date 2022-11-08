Власти Ямала показали проект арены для мини-футбола в Новом Уренгое

Власти Ямала показали проект арены для мини-футбола, которая должна появиться в Новом Уренгое. Ранее строительство такого спортивного объекта анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов во время прямой линии с жителями в декабре 2021 года.

Арена появится на пересечении улиц Магистральной и Арктической. Строительством объекта займётся дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО. У проекта уже есть положительное заключение госэкспертизы.

Здание будет разноуровневым – от одного до трёх этажей. Остекление выполнят алюминиевыми навесными витражными светопрозрачными конструкциями. Витражами оформят и наружные входные двери. Над входами установят козырьки из закаленного стекла. В здании будет несколько спортивных залов и буфет. Также предусмотрена специальная система спортивного освещения. Трибуны смогут вместить около тысячи зрителей, рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО 8 ноября 2022 года.

Помимо мини-футбола здесь будут проходить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

Ранее глава Ямала г-н Артюхов говорил о том, что мини-футбол – зрелищный спорт и он бы хотел его восстановить в Новом Уренгое. «У меня есть желание восстановить в Новом Уренгое мини-футбольную культуру, поднять её снова на высокий уровень. Это хороший спорт для северных городов. Как хоккей, очень динамичный и интересный. Собирает трибуны, зрелищный. Мы должны здесь преуспеть»,– размышлял губернатор.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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