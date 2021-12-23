Дума Ноябрьска не смогла организовать нормальную трансляцию для депутатов

Дума Ноябрьска отличилась странной организацией очередного заседания 23 декабря 2021 года. Во-первых, депутаты решили провести заседание прямо во время итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина. Во-вторых, заседание проводили в режиме ВКС, но аппаратура не была отлажена – депутаты жаловались на качество звука и говорили о том, что расслышать информацию с заседания невозможно, появлялись фоновые шумы. Как объяснил в ходе заседания депутат Александр Бондарчук, дума закупила новое оборудование для трансляций, но не посчитала нужным заранее его протестировать. В итоге проблемы пришлось решать прямо во время заседания.

Кроме этого, один из депутатов во время такой трансляции не смог вовремя взять слово – это представитель от ЛДПР Елена Земенкова. В итоге, не получив возможность задать вопросы, она отказалась голосовать по вопросу. Председатель думы Ирина Ращупкина вынуждена была дать ей слово прямо во время голосования, без учёта регламента. Г-жа Земенкова задала вопрос. Однако г-жа Ращупкина начала нервничать и сообщила, что все ответы уже были даны в пояснительных записках и на комиссиях.

После этого трансляцию и вовсе пришлось прервать, чтобы технические специалисты смогли наладить звук.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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