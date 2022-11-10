Председатель думы Ноябрьска Ращупкина стала участницей публичного конфликта между родителями и школой

Председатель думы Ноябрьска Ирина Ращупкина стала участником публичного конфликта. Он связан с её работой на посту директора школы № 12. Одна из родительниц пожаловалась в прокуратуру на новую систему оценок в школе. Систему отменили. После этого г-жа Ращупкина написала заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь автора жалобы на школу за экстремизм в соцсетях. Подробности инцидента описаны в группе «Нетипичные родители Ноябрьска» «Вк».

Как объясняет автор жалобы в прокуратуру, в школе ввели средневзвешенную систему оценок, не посоветовавшись с родителями и учениками.

«В школе ввели положение о средневзвешенной системе оценивания. С родителями это никто не обсуждал, родительского собрания не было. Нас просто поставили перед фактом. Сказали, что вопрос решён. После этого я написала в прокуратуру и попросила провести проверку по факту принятия данного положения. Положение отменили из-за того, что оно не было согласовано с советом учащихся», – рассказывает Светлана Мазурова журналистам издания NEFT.

При стандартной системе итоговая оценка является средним баллом, то есть тройка и пятёрка дают итоговую четвёрку. По новой системе учитывается «важность» оценки: если ребёнок получил тройку за важную контрольную и пятёрку за ответ на уроке, то он уже может не получить четвёрку. Выходит, что при разных системах оценки один и тот же ученик в разных школах может получать разные оценки.

После отмены нового положения Светлана Мазурова узнала, что директор школы Ирина Ращупкина написала на неё заявление в полицию. Повод – фотографии в соцсетях, на одной из которых был флаг. Г-жа Ращупина просила провести проверку по факту оскорбления государственного флага и экстремизма (что именно было на фото – не сообщается – прим.ред.).

"Ращупкина И.В. изучила мою страничку в «ВКонтакте» и посчитала, что моей фотографией, на фоне книжной полки, я допускаю нарушение 114-ФЗ от 25.07.2007, ст. 13.

А пост с исторической информацией о флаге, сделанный путём «репоста» может свидетельствовать о наличии состава преступления по ст. 329 УК, 282.4 УК», – объяснила мама школьников.

Ноябрьская полиция отказала в возбуждении дела.

Ращупкина разговаривать с журналистами NEFT не стала. В комментариях к посту «Вконтакте» она также не посчитала нужным ставить комментарии. Его также проигнорировали департамент образования и школа.

Ирина Ращупкина избрана по многомандатному избирательному округу №1, выдвинута партией «Единая Россия».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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