Прокуратура на Ямале снова нашла нарушения в новой системе оценок в школах

Средневзвешенная система оценок в школах Ямала снова стала объектом внимания прокуратуры. На этот раз в Надыме.

«Отдельные нормы положения МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» создавали возможность произвольного выбора оценок за четверть (полугодие), подлежащих применению в конкретном случае. Так, отметка «5» выставлялась, если средний балл 4,6 и больше. При этом отметка «4» выставлялась, если средний балл составлял от 3,6 до 4,69»,– объяснили в надзорной инстанции.

Городской прокурор на незаконное положение принес протест.

В настоящее время нарушения устранены.

Ранее средневзвешенная система оценок стала поводом для конфликта в ноябрьской школе. Одна из родительниц обратилась в прокуратуру, чтобы ведомство проверило обоснованность ведения такой системы. После этого директор школы, по совместительству председатель гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина, по словам заявительницы, начала на неё гонения. В частности, г-жа Ращупкина попросила полицию проверить публикации в соцсетях родительницы на предмет неуважения к флагу.

Надым, Наталья Ефремова

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