Во время пожара в аварийном общежитии Муравленко погибли трое жильцов

В Муравленко во время пожара в общежитии погибли 3 человека. Следователи и прокуратура проводят проверку. ЧП случилось 26 декабря 2021 года. Горел дом по адресу Губкина, 47.

Сгоревшее общежитие – двухэтажное деревянное строение. Повреждены огнём 29 жилых помещений, в которых зарегистрировано более 50 граждан.

Как сообщают в следственном управлении СК Ямала, тело одной из погибших женщин спасатели нашли днём. Вторая женщина скончалась в больнице от отравления угарным газом. Кто третья жертва – пока неясно. О третьем погибшем сообщили в прокуратуре – уточнить информацию в надзорной инстанции пока не удалось. «Ямал Медиа» сообщает, что это был мужчина.

Как уточняют в прокуратуре, дом ещё в 2018 году признан аварийным.

«По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой города организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания», – говорится в информации надзорной инстанции.

Следователи, в свою очередь, пока не сообщили – будут ли возбуждать уголовное дело по факту гибели людей.

В управлении муниципального имущества администрации Муравленко сообщили, что жильцы сгоревшего общежития размещены в маневренном фонде. «Идёт работа по предоставлению материальной помощи, восстановлению документов, сбору средств и вещей, товаров первой необходимости. С некоторыми из очевидцев пожара работает психолог МЧС»,– рассказали в структуре мэрии.

Муравленко, Наталья Ефремова

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