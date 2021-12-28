Глава Муравленко сообщила о четырёх погибших во время пожара в общежитии

В Муравленко число погибших в результате пожара в общежитии увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщила глава города Елена Молдован в своём аккаунте в инстаграм 27 декабря 2021 года.

«Пожар в доме по адресу Губкина, 47 унёс жизни 4 человек», – написала глава города. Ранее следователи сообщали о трёх погибших.

«Плотно занимаемся оказанием материальной помощи, обеспечением всем необходимым, восстановлением документов, решение жилищных вопросов», – добавила г-жа Молдован.

Пожар случился 26 декабря. В общежитии, по данным мэрии, было зарегистрировано 58 человек.

Муравленко, Наталья Ефремова

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