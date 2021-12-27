На Ямале возбудили дело из-за гибели трёх человек в общежитии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в общежитии города Муравленко.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пожар случился ночью 26 декабря 2021 года в двухэтажном деревянном общежитии № 47 по улице Губкина. В огне погибли два человека – женщина и мужчина. Еще одна жительница дома скончалась в больнице в результате отравления угарным газом (ранее было известно только о двух женщинах).

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр пожарища, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Выясняется причина пожара. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз», – сообщили в СКР по ЯНАО.

Муравленко, Ольга Федорова

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