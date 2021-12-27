Ямальские медики негодуют из-за отсутствия премии

Медики на Ямале недовольны отсутствием премии в 15 тыс. рублей, которая выплачивалась два года подряд. Своё недовольство сотрудники медучреждений выразили в соцсетях. В ответ департамент здравоохранения региона пояснил, что такая премия выплачивалась в 2019 году и только в «первый и самый трудный год пандемии».

Пост с критикой в адрес главного врача Салехардской окружной больницы Андрея Лукинова появился в группе «Подслушано в Салехарде» «Вконтакте» 25 декабря 2021 года.

«В прошлом году была премия медикам в размере 15.000. А в этом какие-то мизерные 15.000 не заработали что ли? Совсем охренел главный врач! Все стимулирующие сняли, зарплату в этом году обещали повысить, а в итоге получили меньше, чем в прошлом году! Позор, гнать таких в шею надо и проверить по полной, куда все деньги разбазариваются, так как много плохого рассказывают коллеги, приближенные к нему!!!! Анон пожалуйста админушка, накипело», – указано в анонимном посте. В комментариях пользователи отметили, что премий нет и в других больницах.

В ответ с аккаунта Депздрава автору поста написали, что премия выплачивалась в 2020 году в виде исключения. «В этом году данная выплата не предусмотрена. Планировалось, что она будет выплачена только в 2019 году, но в 2020 году – в первый и самый трудный год пандемии премия также выплачивалась», – написали представители ведомства.

Пользователи задали уточняющие вопросы Депздраву – в комментариях прикрепили скрин новости, где говорится, что выплата к Дню округа 10 декабря для медиков с 2019 года станет постоянной по решению губернатора Дмитрия Артюхова. В ответ Депздрав заявил, что не может отвечать за СМИ. Отметим, в 2019 году агентство «Новый День» со ссылкой на документ сообщало о том, что это единовременная выплата.

Салехард, Наталья Ефремова

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