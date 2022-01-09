На Ямале во врем пожара сгорел охранник-вахтовик

В Пуровском районе во время пожара погиб охранник предприятия. ЧП случилось рано утром 8 января 2022 года. Подробности раскрывают в пресс-службе прокуратуры региона – надзорное ведомство проверяет, соблюдались ли на предприятии, где работал погибший, требования безопасности.

«08.01.2022 в 05:10 мин. на территории базы ООО «Гидромеханические работы», расположенной в 15 км. от п. Сывдарма Пуровского района, произошло возгорание балка, принадлежащего организации. В ходе тушения пожара обнаружен труп мужчины, являющегося охранником данного предприятия», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Как сообщает yamal1.ru, погибший – 49-летний мужчина, житель Челябинской области, вахтовик.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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