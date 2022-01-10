Балок в Пуровском районе, в котором сгорел охранник, обогревался буржуйкой

Балок в промзоне в Пуровском районе, в котором сгорел охранник, обогревался самодельной печью «буржуйкой». Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщили 10 января в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

ЧП случилось рано утром 8 января – в результате пожара в балке на территории ООО «Гидромеханические работы» погиб 49-летний охранник.

Следователи и прокуратура проводят проверку. В том числе правоохранители намерены выяснить, соблюдались ли требования охраны труда и пожарной безопасности на предприятии.

Промбаза расположена в 15 километрах от посёлка Сывдарма Пуровского района.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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