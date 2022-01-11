В Салехарде капитально отремонтируют мост «Факел»

В Салехарде капитально отремонтируют вантовый мост «Факел» через реку Шайтанку – власти города ищут подрядчика для проектирования работ. Об этом сообщается на официальном сайте гозсакупок. За проект чиновники готовы отдать из бюджета 3,6 млн рублей. Точная сумма станет известна после подведения итогов аукциона.

Мост «Факел» построили в 2004 году. Над ним располагается местная достопримечательность – ресторан. Его то открывают, то закрывают. Подрядчик-проектировщик должен будет составить заключение о состоянии моста, разработать проект и смету. Проектировщик должен предусмотреть:

– капремонт пилонов моста (шахт);

– замену и капремонт лифтового оборудования;

– капремонт фасада, кровли, замену стеклопакетов пилонов и фасадов сооружения, а также внутренних помещений;

– замену архитектурной подсветки моста;

– ремонт элементов моста, а также ремонт инженерных систем.

Кроме того, предлагается предусмотреть замену асфальта на мосту и отвод ливневых вод.

Проект нужно разработать до октября 2022 года.

В документации особо подчёркивается, что проектировщик должен будет согласовать архитектурно-планировочные и конструктивные решения (не менее трёх цветовых решений) с заказчиком МКУ «Салехардская ДЕЗ» и департаментом строительства» архитектуры и земельных отношений города.

Салехард, Юлия Фролова

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