Мэрия Салехарда планирует ремонт ресторана «Факел» над мостом

Мэрия Салехарда планирует ремонт ресторана «Факел», расположенного на мосту через Шайтанку в Салехарде. Об этом сообщили в администрации города. Там проигнорировали вопросы о том, сколько средств потребуется на ремонт ресторана и кто его будет оплачивать.

В июне 2022 года официальный представитель мэрии Салехард «Вконтакте» на странице градоначальника Алексея Титовского в ответ на вопрос жителя города написал, что ресторан «Факел» закрыт на ремонт.

Агентство «Новый День» сделало запрос в администрацию столицы Ямала. Мы просили уточнить, насколько масштабным будет ремонт, кто его оплачивает и из какого источника он будет профинансирован. В ответ представители мэрии лишь сообщили, что «работы будут включать в себя мероприятия по ремонту лифтовой шахты и лифтового оборудования, отопления, водоснабжения и водоотведения, остекление помещения, а также мероприятия по энергоэффективности». Там добавили, что контракт на выполнение проектно-изыскательных работ уже заключен.

Однако сами ремонтные работы ещё не начались. Более того, в мэрии не смогли назвать их сроки. Зачем же тогда сообщать жителям города о том, что ресторан уже закрыт на ремонт – не вполне ясно.

Также в мэрии Салехарда уточнили, что направили действующему арендатору ресторана соглашение о расторжении договора аренды в связи с приближающимся ремонтом. Кто этот арендатор – неизвестно.

Вместе с этим в начале июня «Салехардская дирекция единого заказчика» заключила контракт на разработку проектной документации на проведение капремонта объекта «Сооружение: Мост через р. Шайтанку в городе Салехарде, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, сооружение 40». Сумма контракта – 5,6 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Салехарда.

Проект нужно разработать до октября 2022 года. Готовить его будет компания «Престиж – ЛТФ» из Омска.

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения (не менее трёх цветовых решений) проектант должен будет согласовать с заказчиком и с мэрией столицы Ямала.

Зимой СДЭЗ уже объявляла аукцион на разработку проектной документации для ремонта моста «Факел». Тогда в мэрии столицы Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День» завили, что ремонт ресторана не планируется. На тот конкурс никто не заявился. И весной 2022 года был объявлен повторный аукцион.

Салехард, Юлия Фролова

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