Надымские власти заказывают дизайн интерьера уровня «бизнес-класс»

Администрация Надымского района заказывает дизайн-проект зала заседаний, где проводят собрания депутаты. Запросы у служащих высокие: уровень отделки должен соответствовать сегменту бизнес-класса. Власти района рассчитывают на ремонт в стиле «Hi-Tech». Дизайнер должен будет создать интерьер, в котором будет использовано стекло, металл, дерево, камень.

Максимальная цена контракта – 2,2 млн рублей. Подрядчик ещё не определён.

Согласно документам, зал заседаний должен быть выполнен в светлых тонах. Сейчас он, напомним, серо-синий.

Дизайнер должен будет предоставить три варианта интерьера, каждый – «со своей идеей» (дословная формулировка из техзадания).

В зале должно быть не менее 90 мест. Там необходимо будет предусмотреть медиасистему и камеры, а также систему электронного голосования для 20 рабочих мест.

Кроме того, подрядчик должен разработать сметную документацию на указанный дизайн-проект.

Надым, Юлия Фролова

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