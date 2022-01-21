На торгах дизайн зала надымской думы в стиле Hi-Tech подешевел почти втрое

Администрация Надымского района нашла дизайнера для преображения зала заседаний, где проходят собрания думы. Победителем аукциона стал местный предприниматель Марсель Садыков. Причём сумма контракта в ходе торгов снизилась почти в три раза. Садыков готов изготовить проект за 825 тыс. рублей, тогда как на торгах власти определили максимальную сумму в 2,4 млн рублей.
Как сообщало агентство ранее, чиновники хотят видеть три варианта дизайна этого помещения в стиле Hi-Tech. Напомним, по желанию властей района, уровень отделки должен соответствовать сегменту бизнес-класса.
Марсель Садыков также является владельцем компании ООО «Урал Экспо», которая делает ремонт в квартирах.
Надым, Юлия Фролова
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