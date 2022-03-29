Надымский мебельщик хочет занять нишу ушедшей из России «Икеи»

Надымский предприниматель задумал занять нишу шведской компании «Икеа». Марсель Садыков нацелен на производство детской и столовой мебели на имеющихся мощностях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ямала 29 марта 2022 года.

Надымскому мебельному производству – 10 лет. Начинали с небольшой торговой точки, предлагая горожанам товары для ремонта и обустройства дома. Постепенно предприятие выросло до современного столярного и мебельного производства с собственным проектным и конструкторским бюро. В прошлом году открыли шоу-рум, в котором представлено более 200 наименований товара, рассказывают в пресс-службе.

70% материалов и комплектующих – отечественные. «После ухода с российского рынка известного шведского мебельного бренда мы с коллегами поняли, что это наш шанс. Выбрали для себя нишу детской и столовой мебели с простыми в сборке конструктивными решениями. Уверен, что на Ямале это будет востребованный продукт», – говорит Марсель Садыков.

Бизнесмен пользуется поддержкой правительства. В 2021 году получил займ и поручительство на льготных условиях.

Ранее агентство сообщало, что г-н Садыков разработает дизайн-проект зала заседаний районной думы, которая захотела сделать ремонт в стиле хай-тек.

Надым, Юлия Фролова

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