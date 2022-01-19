Вокруг конкурса на поставку популярных наборов «Малышу Ямала» разгорелся скандал

На Ямале борьба за крупный госзаказ обернулась войной компромата: участники конкурса всеми способами пытаются доказать, что соперники не имеют права на контракт. Речь идёт о поставке популярных в регионе наборов новорожденного. Заказчики подали жалобу в прокуратуру. В закупке будут разбираться правоохранители, так как один из участников обманул комиссию. На этом фоне в соцсетях распространяется информация о том, что победителя торгов на поставку таких наборов сняли с аукциона с подачи чиновников из-за коррупции. А также что ямальцам поставляют контрафактные товары в наборах.

Что за конкурс?

Конкурс на поставку наборов «Малышу Ямала» ежегодно проводит СОНКО «Общество специалистов профилактической медицины ЯНАО». Общая сумма закупки на 2022 год – более 164 млн рублей (это 6,7 тыс. комплектов). В набор входит множество товаров – подгузники, детская одежда, игрушки и другое.

Победителем торгов 14 января стала компания ООО «Элит Лайн» из Санкт-Петербурга. За счёт снижения цены фирма обошла конкурента, который два года подряд получал контракт – компанию ООО «Комьюнити трейдинг».

Из-за чего возник конфликт?

Однако 17 января конкурс приостановили – «Комьюнити трейдинг» написала жалобу в комиссию. Фирма заявила, что конкуренты, ставшие победителями, предоставили недостоверные данные.

Заказчик – СОНКО – проверил контракты потенциального поставщика. Выяснилось, что «Элит Лайн» действительно предоставил ложные сведения.

Так, победитель торгов заявил, что поставлял гигиенические товары в аэропорт «Пулково» на 12 млн рублей. Но в самом аэропорту наличие такого контракта не подтверждают. Таким же фиктивным оказался и договор с ООО «Ермолино». Об этом свидетельствует протокол комиссии.

Ещё один тревожный сигнал – это отзывы о поставщике от правительства Хабаровского края. Там ямальцам сообщили, что «Элит Лайн» на месяц задержал для них поставку наборов, подобных ямальским. Об этом факте агентству сообщил собеседник в Депздраве округа.

Учитывая эти данные, конкурсная комиссия на Ямале решила отстранить победителя «Элит Лайн» от участия в торгах. Решение опубликовано сегодня, 19 января 2022 года.

Откуда взялись заявления о коррупции и контрафакте?

В течение нескольких дней в период работы комиссии в соцсетях от имени «участника конкурса закупки» (название компании не указано) распространяется заявление о том, что конкурс был нечестным и что власти Ямала лоббируют интересы второго участника торгов, так как система коррумпирована.

«В приказном порядке, уже после объявления победителя, протокол победителя с сайта удалён и опять компания с протекцией лиц из администрации ЯНАО объявляется победителем», – уверяет автор поста Ева Смирнова в группе «Злой Ямал» «Вконтакте».

Она не поясняет, откуда у неё данные о протекции. Но вместе с этим указывает, что «Коммьюнити трейдинг» уже два года отправляет на Ямал контрафактные товары – матрацы, комбинезоны, термометры и так далее. В доказательство автор поста приводит сообщение о разбирательствах в УФАС по этой теме и несколько примеров.

«Например – демисезонный комбинезон – ТМ Choupette – 100% контрафакт, компания Choupette такие не шьёт. Они закупают у них 10% настоящих, а остальные поставляют сшитые неизвестно где», – пишет Ева Смирнова.

Является ли она представителем «Элит Лайн» – неясно.

Как пояснили агентству «Новый День» в департаменте здравоохранения Ямала, комиссия действительно выявила недостоверные данные в заявке «Элит Лайн». Теперь по этим фактам проверку проведёт прокуратура. Недостоверные сведения закупочной документации могут быть расценены как подлог.

Дозвониться до «Элит Лайн» и получить комментарии о подложных контрактах агентству «Новый День» пока не удалось – телефон, указанный в официальных документах, не отвечает. Если «Новый День» получит комментарии фирмы, они будут опубликованы позднее.

Салехард, Наталья Ефремова

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