На Ямале беременным начали в подарок выдавать сумку с сорочками, халатами, кремами и бальзамом

На Ямале начали выдавать подарочный комплект роженицам, который называется «Маме Ямала». В него входят халат-кимоно, две сорочки для кормления, полотенца, носки, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое бельё, компрессионные бинты и косметичка с наполнением. В неё войдут гель для душа, шампунь, расческа, влажные салфетки, бальзам для губ, набор для чистки зубов, увлажняющий крем и масло.

«Набор будет состоять из почти трёх десятков позиций. До конца года мы ожидаем, что порядка полутора тысяч наших мам получат такую меру поддержки. Причём, если будет направление в другие города для родов, такой набор также будет выдавваться», – объяснил губернатор Дмитрий Артюхов.

Стоимость набора – 17 тыс. рублей. Общая сумма закупки – 46 млн рублей. Её проводило «Общество специалистов профилактической медицины» (создано на базе окружного центра медпрофилактики в Надыме). На эту сумму закупят 2708 комплектов.

Поставщиком наборов стала фирма «Комьюнити Трейдинг» из Москвы. Она же поставляет на Ямал наборы «Малышу Ямала». С закупками наборов для новорожденных в регионе ранее был скандал. В конкурсе на поставку коробок для детей участвовали две компании: «Комьюнити Трейдинг» и «Элит Лайн». Выиграла вторая компания, но к поставкам её не допустили, после жалобы конкурентов у неё нашли недостоверные документы.

При этом в соцсетях от имени «участника конкурса закупки» (название компании не указано) распространялось заявление о том, что конкурс был нечестным и что власти Ямала лоббировали интересы «Комьюнити Трейдинг».

Салехард, Наталья Ефремова

