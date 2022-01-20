Путин наградил топ-менеджера «Новатэка»

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» топ-менеджера «Новатэка» Дениса Соловьёва. Соответствующий указ опубликован 20 января 2022 года.

Г-н Соловьёв занимает пост заместителя председателя правления ПАО «Новатэк» – директора департамента развития коммуникаций. В компании он работает с 2008 года.

Согласно официальной информации на сайте «Новатэка», он награждён несколькими благодарностями президента РФ, благодарственными письмами от Думы ХМАО. В 2018 году ему присвоена ведомственная награда от министерства энергетики РФ и объявлена благодарность от губернатора Ямала.

Салехард, Москва, Наталья Ефремова

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