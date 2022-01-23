На Ямале опять антирекорд – 570 заболевших за день

Второй день подряд Ямал бьёт рекорд по количеству заболевших коронавирусом. По данным на воскресенье, 23 января, за день заболели 571 человек. Об этом сообщет официальный телеграм-канал правительства региона. Вчера число заболевших за день было 477 человек и это был рекорд.

Накануне выходных правительство Ямала ввело новые ограничения из-за прогнозов по резкому всплеску заболеваемости новым штаммом «омикрон».

Салехард, Наталья Ефремова

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