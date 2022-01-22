На Ямале заболеваемость COVID побила рекорды – 477 человек за сутки

На Ямале за сутки коронавирусом заразились 477 человек – таковы данные на 22 января 2022 года. Об этом сообщают в правительстве региона.

Ранее власти рассказали о том, что ожидают роста числа больных из-за нового штамма вируса «омикрон».

По решению координационного совета в ЯНАО ввели новые ограничения. В том числе до 15 февраля сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Разрешается проводить только мероприятия по подготовке профессиональных спортивных команд ЯНАО к соревнованиям.

При этом кинотеатры и фитнес-центра пока работают. Также открыты детские игровые комнаты. В прежнем режиме работает общепит (кафе и ресторанам запрещено работать по ночам, кроме того, в этих заведениях у посетителей просят предоставить справку о вакцинации от коронавируса).

До 6 февраля включительно оказание госуслуг учреждениями, в том числе МФЦ, производится только по записи.

Государственные и муниципальные служащие должны перейти на удалёнку – на рабочих местах должно остаться лишь 50% от коллективов. Такие же меры рекомендуется предпринять и частным предприятиям.

До 6 февраля (включительно) приостанавливается посещение детских садов и школ (с 1 по 8 классы), средних специальных учреждений за исключением студентов выпускных курсов. В детсадах буду работать только дежурные группы для тех малышей, чьих родителей не отпустили на удалёнку.

Нефтегазовым компаниям рекомендуется не допускать до 6 февраля 2022 года (включительно) перевахтовку работников, работающих вахтовым методом; рекомендуется обеспечить проведение диагностики на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) с использованием экспресс-тестов в отношении работников, прибывающих на территорию округа, независимо от наличия у них сертификатов о профилактической прививке против COVID-19 или о перенесённом заболевании за последние 6 месяцев.

Салехард, Наталья Ефремова

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