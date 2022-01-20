На Ямале отправляют на дистант младшеклассников и закрывают детсады

На Ямале введены новые ограничения в связи с ожиданием новой волны коронавируса. Решения принял координационный совет 24 января 2022 года.
Во-первых, работодателям рекомендуют перевести на удалённую работу до 50% сотрудников. В первую очередь – пожилых людей и беременных женщин, а также женщин, у которых есть дошкольники и дети младшего школьного возраста.
Вводится дистант в школах для учеников 1-8 классов. Срок – до двух недель. Также на дистанционную форму обучения отправляют студентов колледжей в регионе.
Детские сады закрываются, будут работать только дежурные группы.
Также временно приостанавливается работа кружков и секций.
До 15 февраля отменяются все массовые мероприятия.
Об этих решениях говорится в публикации телеграм-канала «Пул 89», который близок к властям региона. Там же появилось и заявление губернатора автономии Дмитрия Артюхова: «Принимая ограничительные меры, исходим из того, что волна очень сильная, но скоротечная. Посмотрим, как будет справляться система здравоохранения и в зависимости от этого будем принимать решение об их продолжении».
Подробности ограничительных мер пока не озвучены – документ ещё не опубликован.
Салехард, Наталья Ефремова
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