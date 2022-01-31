На Ямале продлевают дистант для 1-8 классов

На Ямале дистанционное обучение для школьников 1-8 классов продлят ещё на две недели – до 19 февраля. Такое решение принял 31 января координационный совет по борьбе с с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в телеграм-канале «Пул 89», близком к правительству округа.

Там же говорится, что для учеников 1 класса одна из этих двух недель будет неучебной – это будут каникулы.

В канале подчёркивается, что продление дистанта – это предложение управления Роспотребнадзора в связи с высокой заболеваемостью.

Детские сады по-прежнему не будут работать: малыши, чьи родители работают, будут посещать дежурные группы.

Салехард, Наталья Ефремова

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