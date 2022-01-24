Мэрия Нового Уренгоя обещает, что городская баня не закроется после продажи

Власти Нового Уренгое обещают, что проданная с торгов муниципальная баня на улице 26 Съезда КПСС продолжить работать. Об этом представитель мэрии написал 24 января 2022 года в соцсетях.

Городскую баню продали на торгах 13 января этого года как имущество банкротящегося муниципального предприятия – «Уренгойское городское хозяйство». Здание бани по адресу ул. 26 Съезда КПСС, д 9 купила компания ООО «НУ-Метелица», которая, по данным сервиса «Сэдлон.Базис» принадлежит предпринимателю Марифу Баширову. Стоимость покупки – около 24 млн рублей.

«Учитывая, что объект отнесён к социально значимым, его дальнейшее использование будет возможно исключительно с сохранением целевого назначения, а именно для ведения деятельности по оказанию банных услуг», – говорится в заявлении мэрии Нового Уренгоя в паблике «Гороро. Новый Уренгой» «Вконтакте».

На торги выставлено и ещё одно здание бани в Новом Уренгое – по адресу ул Тихая, д 6А. Его стоимость – 2,6 млн рублей. Это также имущество банкрота.

фото – городская баня Нового Уренгоя, которая теперь принадлежит коммерсанту

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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