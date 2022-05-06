Власти Нового Уренгоя ведут переговоры о строительстве современных бань в городе

Власти Нового Уренгоя ведут переговоры с инвестором, который готов построить банный комплекс современного уровня в городе. Речь идёт о комплексе, который соединит в себе несколько видов парных. Об этом сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов во время прямого эфира в телеграм-канале «Сова сказала» 6 мая 2022 года.

«Это будет не колхоз из 90-ых, а комплекс уровня Сандунов, соединение бань мира в одном месте», – уточнил градоначальник.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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