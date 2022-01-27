В Мужах привели в порядок монумент, который осквернили злоумышленники

Глава Шурышкарского района Олег Попов прокомментировал осквернение мемориала в честь погибших в годы войны в посёлке Мужи. Он заявил, что личности хулиганов установлены, а памятник почистили.

«Работающая система видеонаблюдения помогла правоохранительным органам оперативно установить совершивших это деяние, ведется дальнейшая работа. Территория памятника приведена в должное состояние, убедился в этом лично», – заявил глава.

Ранее в администрации района сообщили, что заявление о факте вандализма передали в полицию. С инцидентом разбирались сотрудники ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). Так что, вероятно, вандалами оказались несовершеннолетние.

Об инциденте стало известно из соцсетей – пользователи опубликовали фото. На снимках видно, что на снежном слое, который покрывает монументы в честь погибших, неизвестные нарисовали мужской половой орган и оставили какие-то надписи. Новость об этом вызвала большой резонанс в соцсетях.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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