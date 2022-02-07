Семья ямальских аборигенов обналичила маткапитал в Кургане

Четыре жительницы Надымского района стали фигурантами уголовных дел из-за обналичивания материнского капитала. Как выяснилось в ходе следствия, посредничество оказывали юридические компании из Кургана. Об этом сообщил старший следователь следственного отдела ОМВД России по Надымскому району Владимир Мелихов газете «Рабочий Надыма». Квалификация уголовных дел ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

Манипуляции с материнским капиталом вскрылись при проверке в архиве пенсионного фонда. Подозрения вызвало несоответствие рыночной стоимости участков или строений сумме государственной субсидии.

«Юридические фирмы, находящиеся в Кургане, наш­ли жительниц нашего района и сделали «выгодные» предложения. От Надыма до Кургана почти две тысячи километров, женщины живут в удалённых посёлках, одна и вовсе ведёт с семьёй кочевой образ жизни в тундре. Логично предположить, что контактами наших землячек поделился кто-то из знакомых или имеющих доступ к личным данным. Ведь даже имея номер телефона абонентки из Пензы, не можете знать, что у неё имеется сертификат, и не знаете: 18 ей или 90. То есть, где-то на заднем плане наводчик или посредник, который тоже заработал процент от сделки», – пишет газета «Рабочий Надыма».

При этом юридические компании оплачивали женщинам перелёт и проживание в гостинице на время оформления документов на недвижимость или земельный участок.

В собственность оформлялись недорогие участки на заброшенных территориях. Разница в реальной стоимости участка и той, что была указана в документах, распределялась в пропорциях, известных участникам сделки. От суммы субсидии жительницы Надымского района сумели получить 20, 30 или 50% в разных случаях.

Ранее власти Курганской области выступили с законодательной инициативой, которая должна бороться как раз с такими видами мошенничества. Законопроект направлен в Госдуму. Агентство «Новый День» о нём подробно писало. «Необходимо внести изменения в федеральное законодательство, чтобы помещение, которое семья собирается покупать, предварительно проверялось. Чтобы комиссия выезжала на место и прямо там смотрела – дом это на самом деле или старый покосившийся амбар», – уточняли в областной думе.

Надым, Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»