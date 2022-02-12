На Ямале за сутки коронавирусом заразились более 2800 человек

На Ямале за сутки диагноз коронавирус подтвердили у 2827 человек по данным на 12 февраля 2022 года. Это новый антирекорд. При этом 739 пациентов госпитализировали с COVID-19 и внебольничными пневмониями. За сутки зарегистрирована 1 смерть от коронавируса.

В регионе остановлена плановая помощь во многих больницах. В том числе не работают женские консультации – на приём у гинеколога в столице могут рассчитывать только беременные жительницы или женщины в экстренных случаях.

Салехард, Наталья Ефремова

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