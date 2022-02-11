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Пятница, 11 февраля 2022, 13:53 мск

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В Салехарде из-за коронавируса и ОРВИ закрыли женскую консультацию

В Салехардской больнице женская консультация приостановила приём. Это связано с высокой заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщает паблик «Медиацентр Салехарда» «Вконтакте» (интернет-редакция муниципальных СМИ).

«Плановая помощь будет оказываться только беременным женщинам. Экстренная и неотложная помощь будет оказана всем пациентам в полном объёме», – говорится в сообщении паблика.

Ранее в Салехардской ОКБ закрылась молочная кухня из-за коронавируса. Также было остановлено оказание плановой помощи.

Салехард, Наталья Ефремова

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