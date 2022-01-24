В Салехардской окружной больнице остановили плановую помощь и приёмы узких специалистов

В Салехарде с 24 января 2022 года частично остановлено оказание плановой помощи в окружной больнице. Об этом сообщается в заявлении самого междучреждения в соцсетях. Причина – ухудшение эпидситуации.

«В Салехардской ОКБ с 24 января будет частично приостановлено оказание плановой медицинской помощи. До улучшения эпидситуации в отделении спортивной медицины не будут проводиться медицинские осмотры, в центре здоровья будет приостановлено проведение профосмотров, диспансеризации, в том числе углубленной. Приостанавливается плановая помощь в стоматологической поликлинике (за исключением приема врача – ортопеда), в дневном стационаре, в отделении медицинской реабилитации, приёмы узких специалистов в поликлинике для взрослых и в детской поликлинике. Важно! Приемы кардиолога, эндокринолога, онколога, детского кардиолога и детского эндокринолога будут проводиться в полном объёме!», – говорится в сообщении больницы.

С 1 февраля в стационаре СОКБ будет приостановлена плановая помощь в хирургическом и гинекологическом отделениях.

Последнее решение вызвало резонанс среди жителей. «Хирургическое и гинекологическое отделение ОКБ закрыли в очередной раз. А как быть тем, кто ждал этой самой плановой помощи, так как под экстренную ПОКА не подходил. Жать этого экстренного случая? Опять!? А ЕСЛИ БУДЕТ ВСЕ ПЕЧАЛЬНО НА ЭТОТ РАЗ, КТО БУДЕТ В ОТВЕТЕ? МЫ ЖЕ ТОЖЕ (ЖЕНЩИНЫ, В ОСНОВНОМ) НЕ ВИНОВАТЫ В ЭТОЙ ВСЕЙ СИТУАЦИИ И ЗАБИВАТЬ НА НАС ТАКИХ НЕ ЭКСТРЕННЫХ НЕ НАДО. ЧТО ЖЕ ВЫ ТВОРИТЕ «Салехардская окружная клиническая больница» и Дмитрий Артюхов?», – написал пользователь в группе «Подслушано в Салехарде» «Вконтакте».

Больница сообщила, что в хирургии выявили случай заболевания новой коронавируса. В гинекологии оказание плановой помощи будет приостановлено с 1 февраля.

Салехард, Наталья Ефремова

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